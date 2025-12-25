  2. রাজনীতি

গুলশানে তারেক রহমানের বাসভবন ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অসুস্থ মাকে দেখে সরাসরি গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবনে ফিরবেন তারেক রহমান

দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ৩০০ ফিটে সংবর্ধনা শেষে এভারকেয়ার হাসপাতালে অসুস্থ মাকে দেখে সরাসরি ফিরবেন গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবনে। তার বাসভবনকে ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় সরেজমিনে গুলশানের বাসভবনের সামনে এ চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, নিরাপত্তার স্বার্থে বাসভবনের আশপাশের সব সড়কে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বাসভবনের প্রবেশমুখসহ আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। তল্লাশি শেষে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদেরই এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

বাসভবন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের কারণে সাধারণ যানবাহন ও পথচারীদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে।

এছাড়া, তারেক রহমানের বাসভবনের সামনে সাংবাদিকদের অপেক্ষায় থাকতে দেখা গেছে।

