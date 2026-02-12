  2. রাজনীতি

দেশের মানুষ ভোট দিলে যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব: তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দেশের মানুষ ভোট দিলে যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব: তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, ছবি: মাহবুব

এয়োদশ সংসদ নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) গুলশান মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তিনি আরও বলেন, গতরাতে কিছু অনাকাঙিক্ষত ঘটনা ঘটেছে। দেশের মানুষ আজকে সারাদিনে বেরিয়ে এসে যদি তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন, ভোট দেন। ইনশাআল্লাহ যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, মাত্র তো ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। শেষটা না দেখে কেমন করে বলবো৷ আমি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আশাবাদী। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। 

তিনি বলেন, প্রয়োগ করে এসেছি ভোটের অধিকার। বিগত একযুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের মানুষ এই দিনটির জন্য প্রত্যাশা করছিলেন। আমরা দৃঢ়ভাবে আত্মবিশ্বাসী যে, দেশের মানুষ আজকে তাদের অধিকার প্রয়োগ করবেন এবং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করবেন। 

আরেক প্রশ্নের জবাবে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, সারা বাংলাদেশের খবর আমি এখনও পায়নি। তবে গতরাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত খবর আমরা পেয়েছি। যেটা কাম্য নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তারা বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত কঠোরভাবে সেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দমন করেছে। যা গতকাল ভোর পর্যন্ত আমরা টেলিভিশনে দেখেছি।

কেএইচ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।