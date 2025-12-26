১৫ বছর আগে সংসদে বলেছিলাম তারেক রহমান আসবেন: আন্দালিব পার্থ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যে দেশে ফিরে আসবেন তা প্রায় ১৫ বছর আগে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।
আন্দালিব পার্থ বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ ১৭ বছর পর এখন বাংলাদেশে। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম তারেক রহমান আসবেন আর বাংলাদেশের জনগণই ঠিক করবেন তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। সেই সময় দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সামনে কথাটা বলা সহজ ছিল না। আমি গণনা করে বলিনি, ভবিষ্যদ্বাণীও করিনি, কেবল দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বলেছিলাম।’
বিজেপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমার বিশ্বাস ছিল যে তারেক রহমানের মতো জনগণের এক নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোনো জজ সাহেবের কলমের খোঁচা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। সেটা নির্ধারিত হয় আল্লাহর ইচ্ছায়, জনগণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে।’
আজ সেই সময় উল্লেখ করে তারেক রহমান, সারা বাংলাদেশের বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মী ও জনগণকে অভিনন্দন জানান আন্দালিব পার্থ।
লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফেরেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তাকে বহনকারী বিমানটি সিলেট হয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে। সেখান থেকে তার গাড়িবহর যৌথবাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় ৩০০ ফিট সড়ক বা জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ করে দুপুর ২টার দিকে। তিনি বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে এক্সপ্রেসওয়েতে গণসংবর্ধনা মঞ্চে পৌঁছান। এসময় দেওয়া বক্তব্যে তিনি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
একিউএফ/এএসএম