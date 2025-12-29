  2. রাজনীতি

নাহিদের জন্য আসন ছেড়ে শুভকামনা জানালেন জামায়াতের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নাহিদ ইসলাম ও আতিকুর রহমান/ ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা- ১১ (রামপুরা- বাড্ডা-ভাটারা- হাতিরঝিল আংশিক) সংসদীয় আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের জন্য শুভকামনা জানালেন এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী আতিকুর রহমান। জামায়াতের সঙ্গে এনসিপি সমঝোতা করে নির্বাচন করায় আসনটিতে এনসিপির নাহিদ ইসলামকে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

আসনটিতে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। এনসিপির সঙ্গে আসন সমঝোতা হওয়ার পর  সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) তিনি নাহিদ ইসলামকে শুভকামনা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন। পোস্টে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া, প্রচারণা কার্যক্রম ও নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

পোস্টে তিনি লেখেন, ঢাকা- ১১ আসনে নাহিদ ইসলামের জন্য শুভকামনা। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

দীর্ঘ ১০ মাস ২২ দিন পর আজ এক বড় জবাবদিহিতার জিম্মাদারি থেকে মুক্তি পেলাম। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখে সংগঠনের সিদ্ধান্তের পর থেকে ঢাকা- ১১ সংসদীয় আসনে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছি। ব্যক্তি, পরিবার, পেশাগত দায়িত্ব সবকিছুর ঊর্ধ্বে ময়দানে ভূমিকা ও জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

তিনি বলেন, সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে ঢাকা- ১১ সংসদীয় আসনে জামায়াতে ইসলামী ও দাঁড়িপাল্লার পক্ষে সব শ্রেণির পেশার মানুষের ব্যাপক সমর্থন তৈরি হয়েছে। যা সর্বশেষ জরিপে উঠে এসেছে।

আমি ঢাকা- ১১ সংসদীয় আসনের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা এই স্বল্প সময়ে আমাকে আপনাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং অভূতপূর্ব ভালোবাসায় আবদ্ধ করেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন আপনাদের সবাইকে সামগ্রিক কল্যাণ দান করুন, ভালো ও নিরাপদে রাখুন। আমিন।

আমার সাথে এই পথ চলা সব সহযাত্রীর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সময়ে অনেকেই অবর্ণনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, রাত জেগে পোস্টার লাগিয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসাথে হেঁটেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

আমার সহযাত্রী সব বোনদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যারা জনমত গঠনে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকেও উত্তম জাযা দান করুন। এ সময়ে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

আতিকুর রহমান লেখেন, আমরা সবাই সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত ও আস্থাশীল। ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে আমরা একযোগে কাজ করবো ইনশাল্লাহ। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সব প্রচেষ্টা তার সন্তুষ্টি ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য কবুল করুন। আমিন।

আরএএস/এসএএইচ

