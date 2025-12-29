হলফনামা
ববি হাজ্জাজের নেই জমি-বাড়ি, স্ত্রীর আছে ১২০ ভরি সোনা
দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মুসা বিন শমসেরের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম ধনকুবের; অথচ তার ছেলে ববি হাজ্জাজের নিজের হামে জমি, বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট নেই।
ঢাকা-১৩ আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি থেকে মনোনীত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। রাজনীতিতে আলোচিত নাম ববি হাজ্জাজ। তার নিজের নামে নেই জমি, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট। স্ত্রীর নামে ১২০ ভরি সোনা রয়েছে। তবে তার নামে একটি মোটরগাড়ি আছে যার দাম উল্লেখ করা হয়নি।
সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে ঢাকা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও ঢাকা-১৩ ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ইউনুচ আলীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হলফনামা দাখিল করেন ববি হাজ্জাজ।
হলফনামায় ববি হাজ্জাজ উল্লেখ করেন, তার বাবার নাম মুসা বিন শমসের। বাড়ির ঠিকানা হিসেবে গুলশান উল্লেখ করেছেন। তার হাতে নগদ ১ কোটি ৫৬ লাখ ৯৩ হাজার ৮৭২ টাকা আছে। পাশাপাশি নিজের নামে ৩৫ ভরি ও স্ত্রীর নামে ১২০ ভরি সোনা রয়েছে। তিনি বছরে শেয়ার থেকে ৮৯ হাজার ৮৯৫ টাকা এবং পেশা থেকে ২৭ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৯ টাকা আয় করেন। তার নামে কৃষি জমিসহ বাড়ি নেই। ব্যাংকে ৪ লাখ ৬৫ হাজার ৫৭৯ টাকা জমা আছে। তবে তার স্ত্রীর নামে বেশি রয়েছে যার পরিমাণ ১৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৪৫ টাকা।
তার একটি যৌথ ব্যবসা আছে, সেখান থেকে বছরে আয় ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৬৯ টাকা। ধনকুবেরের ছেলে ববি হাজ্জাজের নামে দালান, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট ও কৃষি জমি নেই। বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র বা স্থায়ী আমানত বিনিয়োগ নেই। তবে স্ত্রীর আছে ১২ লাখ টাকা।
এমওএস/এমআইএইচএস/এএসএম