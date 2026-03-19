সম্বোধনের আগে ‘মাননীয়’ ব্যবহার না করার অনুরোধ ধর্মমন্ত্রীর
সম্বোধনের আগে ‘মাননীয়’ শব্দ ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) রাজধানীর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ অনুরোধ জানান।
একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেন, মাননীয় মন্ত্রী আমাদের দেশে চাঁদ দেখা নিয়ে দুটি পক্ষ আছে। একপক্ষ শরিয়ত মোতাবেক চাঁদ দেখে নামাজ পড়বে, ঈদ পালন করবে। আরেক পক্ষ সারা পৃথিবীতে একসঙ্গে রোজা রাখা ও নামাজ পড়তে চাচ্ছে। এরা কারা? এরা কি ইহুদীদের পক্ষে কাজ করছে? এমন প্রশ্নের জবাবে ধর্মমন্ত্রী বলেন, ‘প্রিয় ভাই আমার, আপনারা তো মাননীয় মন্ত্রী বলেন, মাননীয় শব্দটা না বললে হয়।’
এরপর তিনি জবাবে আরও বলেন, ‘সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কি- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলে গেছেন সেভাবেই আমরা সবকিছু করব। এর বাইরে আমরা কিছু করতে পারবো না।’
