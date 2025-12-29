  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়াকে দেখতে রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়াকে দেখতে রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে তারেক রহমান
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে ও শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গেছেন তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তিনি সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানসহ পরিবারের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে হাসপাতালে যান। সঙ্গে আছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন খালেদা জিয়া। রোববার তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা ক্রিটিক্যাল। তিনি আগের মতোই আছেন, কোনো পরিবর্তন হয়নি।

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।