খালেদা জিয়াকে দেখতে রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে তারেক রহমান
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে ও শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গেছেন তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তিনি সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানসহ পরিবারের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে হাসপাতালে যান। সঙ্গে আছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন খালেদা জিয়া। রোববার তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা ক্রিটিক্যাল। তিনি আগের মতোই আছেন, কোনো পরিবর্তন হয়নি।
