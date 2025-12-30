  2. রাজনীতি

কারওয়ান বাজারে ব্যবসায়ীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ইসলামী আন্দোলনের

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ/ফাইল ছবি

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধনে হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এ প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, কারওয়ান বাজার দেশের অন্যতম প্রধান পাইকারি ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে চাঁদাবাজির প্রভাব রাজধানীর প্রায় সব খুচরা বাজারে মূল্য বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজি একটি পুরোনো সমস্যা। আমরা আশা করেছিলাম, ৫ আগস্টের পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, চাঁদাবাজি তো কমেইনি, বরং এর বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধনে চাঁদাবাজরা হামলা করার সাহস দেখিয়েছে। এটি অপরাধকে অপরাধ মনে না করার চূড়ান্ত আলামত। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর তীব্র নিন্দা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

আতাউর রহমান বলেন, চাঁদাবাজির সঙ্গে একটি দলের নাম বারংবার জড়িয়ে যাওয়াটা দুঃখজনক। রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করা দলের দায়িত্ব। কোনো নেতা বা কর্মী যখন দলের রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে তখন রাজনীতির ওপরেই মানুষের আস্থা উঠে যায়। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক শক্তিগুলো এই বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান থাকবে, চাঁদাবাজদের শক্তহাতে প্রতিহত করুন। তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিন। কোনো রাজনৈতিক দল চাঁদাবাজদের পক্ষ নিলে তা জনতাকে অবহিত করুন। জনতাই সেই রাজনৈতিক দলকে প্রতিহত করবে।

