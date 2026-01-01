  2. রাজনীতি

ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠক

গণমাধ্যমের খবরে জামায়াত আমিরের তীব্র নিন্দা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১২ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ফাইল ছবি

ভারতীয় এক কূটনীতিকের সঙ্গে জামায়াত আমিরের বৈঠক নিয়ে গতকাল বুধবার সংবাদ প্রকাশ করে বিভিন্ন গণমাধ্যম। কিছু গণমাধ্যমের খবরে বৈঠকটি গোপন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। তবে গণমাধ্যমের এই খবরের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াত আমির।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে এ নিন্দা জানান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক মিডিয়া রয়টার্সকে গতকাল দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রয়টার্সের একজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেন-ভারত যেহেতু আপনাদের প্রতিবেশী দেশ, তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগাযোগ আছে কি না, কোনো কথাবার্তা বা বৈঠক হয় কি না।’

বৈঠক গোপন ছিল না, গণমাধ্যমের খবরে জামায়াত আমিরের নিন্দা

তিনি লেখেন, ‘আমি তখন বলেছিলাম, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমি অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা শেষে যখন বাসায় ফিরি, তখন দেশ-বিদেশের অনেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। অন্যান্য দেশের সম্মানিত কূটনৈতিকবৃন্দ যেমন এসেছেন, তেমনি তখন ভারতের দুজন কূটনীতিকও আমাকে দেখতে আমার বাসায় এসেছিলেন। অন্যান্যদের মতো তাদের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে।’

বৈঠকের বিষয় গোপন রাখতে বলেছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক

শফিকুর রহমান লেখেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় বলেছিলাম, যত কূটনীতিক এখানে এসেছেন, তাদের সবার বিষয়েই আমরা পাবলিসিটিতে দিয়েছি। আপনাদের এই সাক্ষাৎও আমরা পাবলিসিটিতে দিতে চাই। তখন তারা আমাকে এটি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা বলেছিলাম, পরবর্তীতে যখনই আপনাদের সঙ্গে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈঠক হবে, তা অবশ্যই পাবলিসিটিতে যাবে। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই।’

তিনি লেখেন, ‘আমি বিস্মিত যে, আমাদের কিছু দেশীয় মিডিয়া ভারতের সঙ্গে জামায়াত আমিরের গোপন বৈঠক হয়েছে বলে সংবাদ পরিবেশন করেছে। আমি এ ধরনের সংবাদের তীব্র নিন্দা জানাই এবং ভবিষ্যতে প্রকৃত বিষয় না জেনে এমন বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাই।’

