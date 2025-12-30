খালেদা জিয়া আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১২ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া আর নেই
খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টার দিকে তিনি মারা যান।

বাংলাদেশের প্রথম এ নারী প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তার মৃত্যুর এ তথ্য বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সাংবাদিকদের জনিয়েছিলেন, বর্তমানে অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন খালেদা জিয়া। এরপর সকাল ৬টার দিকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানা গেল।

বিএনপির এ নেতা জানান, সোমবার রাতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান, মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমানসহ খালেদা জিয়ার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে যান। অনেকে এখনো সেখানে অবস্থান করছেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন ২৩ নভেম্বর থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তার শারীরিক জটিলতার মধ্যে ডায়াবেটিস, কিডনি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের সমস্যা ওঠানামা করছিল।

