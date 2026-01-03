ঢাকা-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রশিদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

ঢাকা-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রশিদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা
ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিবের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে যাচাই-বাছাই শেষে তার দাখিল করা মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।
মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণার পর হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, ঢাকা-৯ এর তৃণমূল থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রয়েছে। এলাকার মানুষের সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধানে কীভাবে কাজ করা যায়, সে বিষয়ে আমরা তৃণমূল পর্যায় থেকেই যুক্ত আছি। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে ঢাকা-৯ আসনকে গড়ে তুলবো।
তিনি বলেন, কে বিজয়ী হবে বা কে পরাজিত হবে, সেটাই মুখ্য নয়। যারা এখানে প্রার্থী হয়েছেন, সবাই ঢাকা-৯ আসনকে ভালোবাসেন। সবাই মিলে এ এলাকাকে এগিয়ে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।
নির্বাচনি এলাকায় দলীয় বিভক্তি রয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, এ প্রশ্ন আমি প্রথম শুনলাম। এ বিষয়ে আমার কাছে আগে কখনো কেউ কিছু বলেনি। আমি এখন পর্যন্ত এমন কিছু দেখিনি বা শুনিও নাই। ঢাকা-৯ আসনে কোনো বিভক্তি নেই।
