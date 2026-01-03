চট্টগ্রামে মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে বিএনপি নেতা আহত
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে বিএনপির এক নেতা আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
আহত নেতার নাম আবুল বশর চৌধুরী (৪৫)। তিনি আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং দক্ষিণ জেলা জিয়া সাইবার ফোর্সের (জেডসিএফ) সভাপতি। তিনি ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আহলা শেখ চৌধুরীপাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে।
উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব হামিদুল হক মন্নান জানান, শুক্রবার রাতে একটি বিয়ের দাওয়াত খেয়ে বিয়েবাড়ির বাইরে রাস্তায় হাঁটছিলেন বশর। এসময় তিন রাস্তার মোড়ে তিনজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হঠাৎ তার ওপর হামলা চালায়। তারা তার পেটে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা পরে বশরকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পটিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযোগ পেলে মামলা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জেডসিএফ। সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক মোজাম্মেল হক রাজীব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
