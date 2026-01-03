জামায়াত প্রার্থী খালিদুজ্জামান
সরকার-প্রশাসন তারেক রহমানকে তেল দিচ্ছে: খালিদুজ্জামান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সরকার-প্রশাসন তেল দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আসন্ন নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অবস্থিত রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন।
খালিদুজ্জামান বলেন, ‘আমার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে লড়তে বিন্দুমাত্র চ্যালেঞ্জ অনুভব করছি না। আসনটিতে জামায়াত জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে।’
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রত্যাবর্তন আয়োজন ঘিরে সরকার ও প্রশাসন অতিরিক্ত করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে এদেশের সরকার ও প্রশাসন, আমরা খুব অবাক হয়ে দেখছি একজন নাগরিকের জন্য কী করেছে তারা। আবার দেশে আসার পর তেল দিচ্ছে। তা আমাদের জন্য লজ্জাকর। অবশ্যই তার নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু এর একটা সীমা আছে। সরকার কারও জন্য অতিরিক্ত করবে, এটা আমরা আশা করি না। সরকারি সীমাবদ্ধতায়, সরকারি আইনের মধ্যে তাদের থাকার জন্য আহ্বান জানাবো।’
জামায়াত প্রার্থী আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫-২০ বছর ধরে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র কিছু তেলবাজ তৈরি করেছে। যারা পরিবেশকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপির মনোনয়ন বৈধ হয়েছে। ফ্যাসিস্ট যারা তৈরি করে, সরকারের মধ্যে থেকে তারা নতুন করে উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করার স্বপ্ন দেখছে। আমরা এসব দেখছি। আমরা যদি পাস করি, এই ফ্যাসিস্ট তৈরির কারখানা পুরো ভেঙে ফেলবো। আমরা তেলবাজদের উৎখাত করতে চাই।’
এসএম/একিউএফ/এমএস