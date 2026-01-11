তারেক রহমানের নির্বাচনি সফর কি সিলেট থেকেই শুরু হচ্ছে?
বিএনপির সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা সফর করার কথা ছিল আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) থেকে। প্রথম থেকেই বিএনপি বলে আসছিল, এটি তারেক রহমানের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সফর। তবে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অনুরোধে তা স্থগিত করা হয়েছে।
বিভিন্ন সূত্র বলছে, আগামী ২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে শুরু হতে পারে তারেক রহমানের নির্বাচনি সফর।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট নেওয়া হবে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী, নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ বা ভোট চাওয়া নিষিদ্ধ। যে কারণে উত্তরের জেলা বগুড়াসহ বিভিন্ন জায়গায় তারেক রহমানের সফরের প্রস্তুতি নেওয়ার পরও সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২১ জানুয়ারি প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেবে নির্বাচন কমিশন। আর প্রতীক বরাদ্দের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে পারবে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা।
বিএনপির বিভিন্ন সূত্র বলছে, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উত্তরবঙ্গ সফরের ঘোষণার পর এটি নিয়ে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগও জানায়। যে কারণে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে তারেক রহমানের সফর স্থগিত করা হয়।
কৌশলী বিএনপি
গত ৩০ ডিসেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন। এর পাঁচদিন আগে দেশে ফেরেন তার ছেলে তারেক রহমান। খালেদা জিয়ার মৃত্যুর ১০ দিনের মাথায় গেলো শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয় তারেক রহমানকে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কারণে তার ফেরার দিন ঢাকায় একটি সংবর্ধনার বাইরে কোনো সভা-সমাবেশ বা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারেনি বিএনপি।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারেক রহমান ক্ষমতায় গেলে বিএনপির পরিকল্পনা তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের মানুষের কাছেও তার পরিকল্পনা তুলে ধরার কথা জানান।
এসময় তারেক রহমান বলেন, ‘সামনে নির্বাচন। আমি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। স্বাভাবিকভাবে আমরা ২২ তারিখ থেকে সব রকম পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের কাছে যাবো।’ তবে কোন জায়গা থেকে এই সফর শুরু করবেন সেটি নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি তিনি।
সিলেট থেকে নির্বাচনি সফর
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সিলেট থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে সফর শুরু করলে তা ধর্মীয় অনুভূতি, ঐতিহ্য ও ঐক্যের বার্তা দেয় বলে ধারণা করা হয়। অতীতেও অনেক দলের শীর্ষ নেতা সিলেট থেকেই নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করেন।
