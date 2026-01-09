চট্টগ্রাম-১৪
বিএনপি প্রার্থীর সমন্বয়কারীর গাড়িতে হামলা, গুলি ছোড়ার অভিযোগ
চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারীর গাড়িতে হামলা ও গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ভাঙা সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিএনপি নেতারা জানান, সাতকানিয়া পুরানগড় ইউনিয়ন যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলসহ কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নেন তারা। কর্মসূচি শেষে চন্দনাইশে ফেরার পথে এম এ হাসেমসহ নেতাকর্মীদের বহনকারী একটি মাইক্রোবাসে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। এ সময় গাড়ির দিকে গুলি ছোড়া হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।
হামলার শিকার এম এ হাসেম ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি। তিনি বলেন, চালকের দ্রুত ও দক্ষতায় আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। গাড়ির কাচ ভেঙে গেলে তার আঘাত লাগে। গাড়িতে আমার সঙ্গে আট থেকে নয়জন নেতাকর্মী ছিলেন।
তিনি আরও জানান, ঘটনার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজরুল হক বলেন, রাত ১১টার দিকে বাজালিয়া এলাকায় এম এ হাসেমের গাড়িতে হামলা ও গুলি ছোড়ার বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
