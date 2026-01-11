  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাবির প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা ৪ এপ্রিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অধিভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রযুক্তি ইউনিটের ভর্তির অনলাইন আবেদন ও পরীক্ষা আয়োজনের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিবৃতিতে উল্লিখিত সূচি অনুযায়ী, প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির জন্য আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে অনলাইনে আবেদন নেওয়া হবে। আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৪ এপ্রিল (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫০ টাকা।

