হলফনামা বিশ্লেষণ
চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াত প্রার্থী হেলালীর নামে আছে ৪৭ মামলা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১০ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ শামসুজ্জামান হেলালীর নামে আছে ৪৭ মামলা। তার সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৮২ লাখ টাকার বেশি।
নির্বাচন কমিশনে (ইসি) হেলালীর জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে এ চিত্র দেখা গেছে।
মামলার সংখ্যা
হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে যে হেলালীর বিরুদ্ধে ৪৭টি মামলা আছে। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি আগে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি।
স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ
জামায়াতের এ প্রার্থীর আছে নগদ ২ লাখ ১৬ হাজার ৩১৮ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৯৫৯ টাকা, ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং ৩০ ভরি সোনা। পাশাপাশি তার স্ত্রীর সোনা রয়েছে ২০ ভরি।
এছাড়া, ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ইলেকট্রনিক পণ্য ও সমপরিমাণ আসবাব আছে।
হেলালীর এসব অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য ৮৯ লাখ ৫৫ হাজার ২৭৭ টাকা এবং বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৭৮ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯২ টাকা বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে।
পাশাপাশি তার রয়েছে ৩৫ দশমিক ১৭ শতক কৃষিজমি, যা ক্রয়কালের মূল্য ৩২ লাখ ১ হাজার ২৬০ টাকা। ঢাকার বাড্ডায় আছে ১ হাজার ১২৭ বর্গফুটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট, যার মূল্য ৩৩ লাখ ৯৩ হাজার ৬০০ টাকা। এসব স্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মোট মূল্য ৬৫ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬০ টাকা, যার বর্তমানে আনুমানিক দাম ৭৬ লাখ ৯৪ হাজার ৮৬০ টাকা।
উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছেন ১ হাজার ৬০০ বর্গফুটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং এর দাম ২৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা।
আয় ও কর পরিশোধ
হেলালীর আয়ের উৎস তিনটি। তার কৃষি খাত থেকে আয় ৫৪ হাজার ৯০৭ টাকা, ব্যবসা থেকে আয় ৯ লাখ ১৬ হাজার ৩১৬ টাকা ও অন্যান্য উৎস থেকে আয় ৬১ হাজার ৫০০ টাকা।
তার স্ত্রীর ব্যবসা থেকে কোনো আয় হলফনামায় দেখানো হয়নি।
হেলালী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আয়কর রিটার্নে মোট ৯ লাখ ৭১ হাজার ২৩২ টাকা আয় ও ২ কোটি ৮২ লাখ ১৭ হাজার ২৪৮ টাকার সম্পদ উল্লেখ করেছেন। আয়কর দিয়েছেন ৬৩ হাজার ১৮৫ টাকা।
স্ত্রীর আয় ও সম্পদ যথাক্রমে ৪ লাখ ৬৪ হাজার টাকা এবং ১৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫ হাজার টাকা।
