খালেদা জিয়ার কবরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/ছবি: সংগৃহীত

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানাধীন জিয়া উদ্যানে অবস্থিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)–এর সমাধি প্রাঙ্গণে অবস্থিত খালেদা জিয়ার কবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এ সময় মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শামীম আহাম্মেদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

