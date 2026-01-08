নিজ নেতাকর্মীদের জানমাল রক্ষায় বিএনপি উদাসীন: আপ বাংলাদেশ

নিজ নেতাকর্মীদের জানমাল রক্ষায় বিএনপি উদাসীন: আপ বাংলাদেশ
নিজ দলের নেতাকর্মীদের জানমাল রক্ষায় বিএনপি উদাসীন বলে মন্তব্য করেছেন ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) প্রধান সংগঠক নাঈম আহমাদ।
স্বেচ্ছাসেবক দলের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বির হত্যার প্রতিবাদে ও খুনিদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে আপ বাংলাদেশের আয়োজনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
নাঈম আহমাদ বলেন, ‘মোসাব্বির হত্যার বিচারের দাবিতে তারেক রহমানের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। কোনো কঠোর কর্মসূচি তার দলের পক্ষ থেকে আমাদের চোখে পড়েনি। নিজ দলের কর্মীদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে না পারলে ২০ কোটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা তিনি কীভাবে নিশ্চিত করবেন? তাই দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অন্যথায় আমরা ধরে নিতে বাধ্য হবো, নিজ দলের নেতাকর্মীদের জানমাল রক্ষায় বিএনপি উদাসীন।’
আপ বাংলাদেশের প্রধান সংগঠক বলেন, ‘গত এক বছরে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বির, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিসহ অন্তত সাড়ে তিন হাজার মানুষ সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন। হাসিনাবিহীন বাংলাদেশে এ ধরনের খুনোখুনির ঘটনা চরম হতাশাজনক। এমন দৃশ্য সাধারণত হরর মুভিতেই দেখা যায়। এই স্ক্রিপ্ট হাসিনার আশ্রয়দাতা দিল্লি থেকে আসছে কি না আমরা জানি না। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা এমন পরিস্থিতি আর দেখতে চাই না।’
একটি চক্র বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে উল্লেখ করে নাঈম আহমাদ আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে না পারলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর ফলে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি সংকটে পতিত হবে। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।
এসময় সংগঠনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, প্রতিটি জীবন গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি প্রাণের নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না করা গেলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না।
যুগ্ম প্রধান সংগঠক আবরার হামিম বলেন, হত্যাকাণ্ডের শিকার মোসাব্বির ওসমান হাদির জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেও হাদি হত্যার বিচার চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই একইভাবে নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন। এই হত্যার ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে হলে প্রতিটি হত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন আপ বাংলাদেশের মুখপাত্র শাহরিন ইরাসহ কেন্দ্রীয় সদস্য এবং ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
