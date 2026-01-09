প্রশ্ন শিবির সভাপতির
কাদের সঙ্গে মাসোহারা করে তারেক রহমান দেশে ফিরেছেন
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে মন্তব্য করে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, কাদের সঙ্গে মাসোহারা করে তিনি (তারেক রহমান) দেশে এসেছেন—তা নিয়ে মানুষ এখন প্রশ্ন করছে। জনগণের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির মতো রাজনৈতিক দল দিয়ে কিভাবে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব? আমরা উদ্বিগ্ন।
তিনি বলেন, তারেক রহমান বলেছিলেন দেশে আসা তার একক সিদ্ধান্তের ওপর ওপর নির্ভর করে না। তাহলে কার ওপর নির্ভর করে? তার দেশে আসা তো কোনো রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করে না। ইন্টেরিম গভর্নমেন্টকে তারা থোড়াই কেয়ার করে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাগপা ছাত্রলীগের ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
শিবির সভাপতি বলেন, আমরা দেখেছি একটা দলের অন্তর্কোন্দলের মধ্য দিয়ে ২০০-র বেশি মানুষকে তারা পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। সেগুলোর বিচার হয় না। বিচারবহির্ভূত এ হত্যাকাণ্ডের কারণে আজকে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে মানুষ বড় অস্বস্তির মধ্যে আছে। চাঁদাবাজির এক মহা উৎসবে পরিণত হয়েছে দেশ।
তারেক রহমানের প্রোটোকল নিয়ে সাদ্দাম বলেন, একটা দলকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোনো চিন্তাভাবনা সরকারের মধ্যে নেই। একটা দলের প্রধান দেশে আসছে, চারদিক থেকে প্রটোকল। হায় প্রটোকল! প্রধানমন্ত্রীরাও এমন প্রটোকল পায় না। চার হাজার সেনাসদস্য নেমে গিয়েছে। একটা দলের প্রধানকে সেনাবাহিনীর প্রটোকল দিচ্ছে হচ্ছে, কীসের এত ভয়?
মানুষ এখন উন্মুখ হয়ে আছে একটা বড় পরিবর্তনের জন্য—এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে ক্যাম্পেইন করার ক্ষেত্রে তারা বাধা সৃষ্টি করতে চায়। আমরা বলছি, জুলাইকে আইনি ভিত্তি দিতে হলে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। সেটি হলে বাংলাদেশে আর দৈত্যদানব তৈরি হবে না। সংবিধান সংস্কার হবে। সংবিধান কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে আবার গণভোটের প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইচ্ছামত কেউ সংবিধান কাটাছেঁড়া করতে পারবে না।
