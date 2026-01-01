  2. রাজনীতি

তারেক রহমান-প্রণয় ভার্মা বৈঠক

দুই দেশ সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাই: হুমায়ুন কবির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
দুই দেশ সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাই: হুমায়ুন কবির

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেল ৫টায় রাজধানীর গুলশান বিএনপিরে কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। এছাড়া পৃথকভাবে আরও তিন দেশের কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠক করেন তারেক রহমান।

শনিবার বিকেল ৩টায় প্রথমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভারস আইজাবসের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছে। এরপর সন্ধ্যা ৬ টায় তুরস্ক রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ও সন্ধ্যা ৭টায় মিশরের রাষ্ট্রদুত ওমর ফাহমি সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেন তারেক রমান।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ূন কবির, বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহাদী আমিন এবং প্রেস সচিব সালেহ শিবলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ় করার বিষয়ে তাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে।

বৈঠক শেষে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান বিএনপির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার নেতৃত্ব ও আগামী বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ আগ্রহ আছে। সেই আগ্রহের প্রেক্ষাপটে আজকে তার সঙ্গে পৃথকভাবে তারা বৈঠক করেছেন। আলোচনার শুরুতে তারা খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এছাড়া আগামী দিনে বিএনপির সরকার গঠন করলে উন্নয়ন পরিকল্পনা, দেশের মানুষকে নিয়ে কিভাবে কাজ করবে, পররাষ্ট্র নীতি ও দুই সম্পর্ক কেমন হবে- এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রণয় ভার্মা দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম আলোচনা ও কার্যালয়ে এসেছেন এবং কি আলোচনা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তার চিঠির মাধ্যমেই বিএনপির চেয়ারম্যানকে বলছেন যে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নয়া দিগন্ত এবং নতুনভাবে শুরু করার কথা। আমরা আশা করি, অত্যন্ত সৌজন্যমূলক বৈঠক হয়েছে। এখানে কিভাবে সহযোগিতা করে এগিয়ে নেওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে। এই চ্যালেঞ্জগুলা চিহ্নিত করে দুই দেশ সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাই।

বিএনপির চেয়ারম্যান হওয়ায় তারেক রহমানকে ভারতীয় হাইকমিশনার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলেও জানান হুমায়ুন কবির।

তিনি বলেন, তারেক রহমান দেশে আসার পর ঢাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতরা সাক্ষাত করতে আসছেন। আন্তর্জাতিক মহল ও বিশ্বের সেক্টকহোল্ডাররা মনে করছেন, তারেক রহমান এখন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা। এজন্য বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে আগামী রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পারে সেজন্য স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে বৈঠক করেন।

কেএইচ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।