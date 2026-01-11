  2. রাজনীতি

আসলাম চৌধুরী

খালেদা জিয়ার আদর্শ অনুসরণে দায়িত্বশীল হতে পারবে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩০ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরী/ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার্থীরা যদি খালেদা জিয়ার চরিত্র ও আদর্শ অনুসরণ করে তাহলে তারা দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসলাম চৌধুরী।

রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে অবস্থিত বিজয় সরণি ডিগ্রি কলেজে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি। মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যাপক রফিকুল আলম বাছাবী।

উপাধ্যক্ষ আবু জাফর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও অধ্যাপক রওশন আক্তারের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক নুরুল কুদ্দুস চৌধুরী, অভিভাবক সদস্য মো. জহুরুল আলম জহুর, অধ্যাপক মো. নোমান, আবু তারেক খান, আবু সালেহ, মেজবাহ উদ্দিন ও শিব শংকর শীল। এ ছাড়াও শিক্ষক, অভিভাবক ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসলাম চৌধুরী বলেন, খালেদা জিয়ার স্বদেশপ্রেম ও আপসহীন নেতৃত্ব তাকে দেশের মানুষের হৃদয়ে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। খালেদা জিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরি তারেক রহমানের আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান তিনি।

