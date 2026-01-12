ড. মঈন খান
শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণে সম্পদ সৃষ্টি ও সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন
শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সম্পদ সৃষ্টি এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মঈন খান বলেন, শ্রমিকের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি ৫৪ বছর আগেই আমাদের সংবিধানে লিখিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাহলে কেন আজ আবার এই অধিকার নিয়ে নতুন করে দাবি তুলতে হচ্ছে?
তিনি বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্পদ সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমেই দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এর জন্য সঠিক ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।
অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ‘শ্রমিক ইশতেহার’ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের স্বার্থে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, তাদের সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ ‘শ্রমিক ইশতেহার’ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসবে, এই ইশতেহার বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে।
তিনি বলেন, যারা ক্ষমতার বাইরে থাকবে, তাদের দায়িত্ব হবে এই ইশতেহার বাস্তবায়নে সরকারকে নিয়মিত চাপ প্রয়োগ করা।
নজরুল ইসলাম খান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, আর শ্রমজীবী মানুষ সেই জনগণের একটি বিশাল অংশ। যেকোনো বিবেচনায় শ্রমিকরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, শ্রমিকদের যেসব দাবি ইশতেহারে উঠে এসেছে, আমরা আশা করি রাজনৈতিক দলগুলো সেগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজনীতিকদেরই নিতে হবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অ্যাডভোকেসি এলায়েন্সের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী খান।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল ক্বাফী, জাতীয় শ্রমিক শক্তির আহ্বায়ক মাজহারুল ইসলাম, জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সাধারণ সম্পাদক নাজমূল হক প্রধান, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।
