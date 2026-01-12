তারেক রহমানের সঙ্গে মাহমুদুর রহমান মান্নার সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদুর রহমান মান্না।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, নির্বাচনকালীন পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে কোন আসন থেকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন—এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলেও জানান নাগরিক ঐক্যের সভাপতি।
তিনি বলেন, আসন সমঝোতার ভিত্তিতে যে আসনে নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হবে, সেখান থেকেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এর আগে মাহমুদুর রহমান মান্না নাগরিক ঐক্যের প্রার্থী হিসেবে বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবে আসন্ন নির্বাচনে কোন আসনে তিনি প্রার্থী হবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
