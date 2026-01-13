অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে: সুব্রত চৌধুরী
অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী।
তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। এখন যে সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় আছে সেই অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কিছু হবে না। কারণ, তারাও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের (বিসিএফসিসি) কার্নিভাল হলে এক সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি। নাগরিক ইশতেহার ২০২৬: জাতীয় নির্বাচন ও রূপান্তরের প্রত্যাশা শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করে প্রাপ্তি, সংলাপ সহযোগী ও সিপিডি।
সুব্রত চৌধুরী বলেন, এতগুলো ঐকমত্য কমিশন করে কী হয়েছে? শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ এবং না ভোটের মধ্যে চারটা দফা দিয়ে দিয়েছে। বাকিগুলো কোথায় গেলো? দেবপ্রিয় সাহেবের (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডির ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য) নেতৃত্বে যে কমিশন হয়েছিল সেটা তো অন্ধকারে চলে গেছে, ডিপ ফ্রিজে চলে গেছে। গণমাধ্যম কমিশনের চেয়ারম্যান হতাশার কথা বলেছেন। টিআইবির চেয়ারম্যান বলেছেন কিছুই করতে পারলাম না।
তিনি আরও বলেন, শুধু একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা পুরো রাষ্ট্র কাঠামোটা পরিবর্তন করতে পারবো না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে অনেক বড় ফারাক থেকে যাবে। শুধু একটি দলকে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন শেষ হবে না। কারণ বিগত দিনে এটা হয়নি। আমাদের কারণেই হয়নি। আজ আরেকটা সুযোগ আসছে। আমি পেছনে যেতে চাই না। সামনের দিকে এগোতে গেলে সামগ্রিকভাবে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশা তুলে ধরে গণফোরামের এই নেতা বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রত্যাশা করি যে আগে নিজেদের সংস্কার করা প্রয়োজন। আমরা দেশের গণতন্ত্রের কথা বলি। এখন নিজের দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র কার্যকর করতে না পারি তো দেশে গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করবো কীভাবে? বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ একটি ভয়াবহ সমস্যার সংকটের মধ্যে আছে।
