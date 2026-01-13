  2. রাজনীতি

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন আমানের প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আবদুল হক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
আমানুল্লাহ আমান ও কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আবদুল হক/ফাইল ছবি

রিটার্নিং কর্মকর্তার বাতিলের আদেশ খারিজ করে ঢাকা-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আবদুল হকের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক মন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন ভবনে আপিল শুনানির চতুর্থ দিনে তার প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়ার এই আদেশ দেওয়া হয়। ফলে এই আসনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ সুগম হলো।

এর আগে গত ৩ জানুয়ারি যাচাই-বাছাইয়ের সময় কর্নেল (অব.) আবদুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন ঢাকার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম। ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি ইসিতে আপিল করেন।

কর্নেল (অব.) আবদুল হক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সংগঠন ‘রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’র (রাওয়া) সভাপতি। কর্নেল (অব.) আবদুল হকের প্রার্থিতা ফিরে আসায় ঢাকা-২ আসনে তার সঙ্গে বিএনপির প্রার্থী আমানের সঙ্গে লড়াই জমবে বলে মনে করেন ভোটাররা। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ১৯ হাজার ২১৫ জন।

