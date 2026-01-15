  2. রাজনীতি

তারেক রহমানকে বিশেষ কার্টুন উপহার দিলেন কার্টুনিস্ট উদয়

প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের হাতে কার্টুন তুলে দিচ্ছেন কার্টুনিস্ট উদয়/ছবি: বাসস

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে একটি বিশেষ কার্টুন উপহার দিয়েছেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট উদয়।

‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল অব মাই কান্ট্রি, ফর মাই কান্ট্রি’ শীর্ষক কার্টুনটি হাতে পাওয়ার পর শিল্পী উদয়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারেক রহমান।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে বিএনপির চেয়ারম্যানের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এসে তারেক রহমানের হাতে দৃষ্টিনন্দন ফ্রেমে বাঁধানো কার্টুনটি তুলে দেন কার্টুনিস্ট উদয়।

কার্টুনটি হস্তান্তরের সময় উদয় তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, তারেক রহমানের ওপর আঁকা এমন একটি কার্টুন তার হাতে তুলে দেওয়াই আমার স্বপ্ন ছিল। আজ তা দিতে পেরে আমি অতি আনন্দিত।

