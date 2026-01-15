  2. রাজনীতি

নজরুল ইসলাম

ভবিষ্যতে যারা দায়িত্বে আসবে তারা প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করবে

প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
দোয়া মাহফিলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান

ভবিষ্যতে যারা রাষ্ট্রের দায়িত্বে আসবে তারা প্রবাসীদের জন্য নতুন নতুন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে খালেদা জিয়ার জন্য জাতীয়তাবাদী প্রবাস প্রত্যাগত শ্রমিক দল আয়োজিত দোয়া মাহফিল তিনি এ কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, আমরা মুখে প্রবাসী শ্রমিকদের অনেক প্রশংসা করি এবং তাদের রেমিট্যান্স যোদ্ধা বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু, তাদের কল্যাণে তেমন কিছু অন্য কেউ করেনি। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাদের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। অর্থাৎ প্রবাসীদের কল্যাণের জন্য একটা স্থায়ী রাষ্ট্রীয় কাঠামো তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, প্রবাসে যারা আছেন এবং যারা ছিলেন, তারা এই অবদান চিরদিন স্মরণ রাখবেন।

তিনি বলেন, আমি আশা করবো— প্রবাসী প্রত্যাগত শ্রমিক দল, প্রবাস থেকে প্রত্যাগত প্রত্যেকটা শ্রমজীবী মানুষের স্থায়ী কল্যাণের জন্য কিছু পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এমনকি তারা এই প্রস্তাবও করতে পারে যে— বিদ্যমান আইন বা বিদ্যমান ব্যবস্থার কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, যেন প্রত্যাগত প্রবাসীরা উপকৃত হন। আমি বিশ্বাস করি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, শুধু বিএনপির নেতাকর্মীরা নন, সারাদেশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে গত ৩০ ডিসেম্বর দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছেন। বেগম জিয়ার জন্য লাখ-কোটি মানুষ কেঁদেছেন এবং ইতিহাসের বৃহত্তম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষকে ভালোবাসলে মানুষ ভালোবাসে এবং জনগণের জন্য কাজ করলে জনগণ ভালোবাসে। এর প্রমাণ হচ্ছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী প্রবাস প্রত্যাগত শ্রমিক দলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন কাজলের সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মুঞ্জুরুল ইসলাম মুঞ্জুর সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে সাবেক সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, শ্রমিক দলের উপদেষ্টা মো. হুমায়ুন কবির খান, শ্রমিক দলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং প্রবাস প্রত্যাগত শ্রমিক দলের সদস্য সচিব আমজাদ হোসেন ভূঁইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

