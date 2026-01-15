অল্প সময়ে জোট গঠন হওয়ায় কিছু মতানৈক্য আছে, এটা কেটে যাবে: নাহিদ

অল্প সময়ে জোট গঠন হওয়ায় কিছু মতানৈক্য আছে, এটা কেটে যাবে: নাহিদ
খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতানৈক্য হয়েছে, তবে এটা কেটে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবো এই জোট যেন অটুট থাকে। কারও মতানৈক্য থাকলেও জোট প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জোটের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, আসন সমঝোতা হলেও, এই জোটের (১১ দল) রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এই জোট নিয়ে আকাঙ্ক্ষার জায়গা আছে, এটা জনগণ বোঝে।
আরও পড়ুন
ইসলামী আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়েই আসন ঘোষণার আশা মামুনুল হকের
১১ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ইসলামী আন্দোলন!
আসন্ন নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্তরণ করবো- এটা আমাদের প্রত্যাশা। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে জোট প্রক্রিয়া হওয়ায় কিছু মতভিন্ন হয়েছে, এটা কেটে যাবে।
নির্বাচনে কোনো দলীয় প্রার্থী হবে না জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ৩০০ আসনেই জোটের প্রার্থী হবে। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করবে।
আরএএস/কেএসআর/জেআইএম