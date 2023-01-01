  2. রাজনীতি

ঢাকার ৬টিসহ যেসব আসনে নির্বাচন করবে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪১ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জেটের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। জোটের অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টি-(এনসিপি) ৩০ আসনে প্রার্থী দিবে। তবে আপাতত দলটির ২৭ আসনের তালিকা দিয়েছে ১১ দলীয় জোট।

তালিকা অনুযায়ী জাতীয় নাগরিক পার্টি–এনসিপিকে মোট ২৭ আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব আসনের মধ্যে রয়েছে— পঞ্চগড়-১, দিনাজপুর-৫, রংপুর-৪, কুড়িগ্রাম-২, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-৬, পিরোজপুর-৩, টাঙ্গাইল-৩, ময়মনসিংহ-১১, মুন্সীগঞ্জ-২ এবং ঢাকা মহানগরের একাধিক আসন (ঢাকা-৮, ঢাকা-৯, ঢাকা-১১, ঢাকা-১৮, ঢাকা-১৯, ঢাকা-২০)।

এছাড়াও রয়েছে গাজীপুর-২, নরসিংদী-২, ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া-২, কুমিল্লা-৪, নোয়াখালী-২, নোয়াখালী-৬, লক্ষীপুর-১, চট্টগ্রাম-৮, বান্দরবান, নারায়ণগঞ্জ-৪।

