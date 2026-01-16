নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত বিএনপি: সোহেল
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দলের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ভোটকে সামনে রেখে বিএনপি নির্বাচনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করছে বলে জানান তিনি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে জাতীয়তাবাদী রিকশা-ভ্যান-অটোচালক দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন হাবিব উন নবী খান সোহেল।
তিনি বলেন, একটি গোষ্ঠী নারীদের বন্দি করতে চাচ্ছে। বিএনপি নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালু করতে চায় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, একটি গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য একটাই, যেকোনোভাবে ক্ষমতায় গিয়ে নিজেদের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরা। সেই ‘ভয়ংকর চেহারা’ জাতি আর দেখতে চায় না। তিনি বলেন, ভোটের মাধ্যমেই জনগণ সেই চেহারা প্রত্যাখ্যান করবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জাতীয়তাবাদী রিকশা-ভ্যান-অটোচালক দলের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন মন্টু, সদস্য সচিব আফজাল হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, ইয়াকুব হোসেন, মোহাম্মদ আরিফ, সদস্য শাজাহান এবং ঢাকা মহানগর উত্তর জাতীয়তাবাদী রিকশা-ভ্যান-অটোচালক দলের সভাপতি ইন্তাজুল ইসলাম নাহিদসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
