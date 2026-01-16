  2. রাজনীতি

বিএনপি প্রার্থীর নামে অভিযোগ করায় আপিলকারীকে ইসিতে বেধড়ক মারধর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপিল করায় ইসি চত্বরে মারধর/ছবি: সংগৃহীত

দ্বৈত নাগরিকত্বের জেরে শেরপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করা স্থানীয় ভোটার ইয়াজদায়িনকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন চত্বরে বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকরা এ মারধর করেন। এসময় নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানি চলছিল।

আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার এম এম শফিউল্লাহ। তিনি বলেন, ‘ফাহিম চৌধুরীর লোকজন আমার ওপর চড়াও হয়। উনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছিলেন। উনি সঠিকভাবে তথ্য দেননি। ওনার মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। উনি যা বলবেন আপিল শুনানিতে বলবেন। অথচ আমি একজন আইনজীবী, আমার ওপর চড়াও হচ্ছে। এছাড়া আমাদের একজনকে ইসি চত্বরে বেধড়ক মারা হলো।’

এ নিয়ে জানতে চাইলে বিএনপি নেতা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ‘ইয়াজ আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলছে। আমাদের প্রার্থী দ্বৈত নাগরিক ছিলেন, কিন্তু প্রত্যাহার করেছেন। আমরা আক্রমণ করি নাই। আমি ঠেকাইছি। ইয়াজকে কে মেরেছে আমরা জানি না।’

