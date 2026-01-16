  2. রাজনীতি

জনগণের ক্ষমতা বাড়াতে চায় বিএনপি: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
জনগণের ক্ষমতা বাড়াতে চায় বিএনপি: আমীর খসরু

বিএনপি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকুচিত করে জনগণের ক্ষমতা সম্প্রসারণে বিশ্বাস করে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিএনপির রাজনীতির মূল দর্শন হলো জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রে স্থাপন করা।

চট্টগ্রাম ধর্ম উজ্জ্বল ঐক্য পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম মেরিটাইম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বিএনপি একটি ‘রংধনু নেশন’ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে দেশের সব নাগরিক সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে। এ দেশে ধর্ম, বর্ণ কিংবা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রত্যেক মানুষ তার অধিকার নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের সেবা ও দেশের উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংঘদানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ধর্মগুরুরা উপস্থিত ছিলেন।

এমআরএএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।