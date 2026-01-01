  2. রাজনীতি

শফিক রেহমান

ধানের শীষে ভোট দিয়ে খালেদা জিয়ার প্রতি শোক জানাতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৪ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
নাগরিক শোকসভায় বক্তব্য রাখেন শফিক রেহমান/ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের

দৈনিক যায়যায়দিনের সম্পাদক শফিক রেহমান বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট ইলেকশন। ওই ইলেকশনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি শোক জানাতে হবে। আমি এই মহীয়সী নারীর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানাই। তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো সাহস ও দেশপ্রেম। দেশের জন্য তার আত্মত্যাগ অনন্য।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ শোকসভা হয়। এতে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক, কূটনীতিক, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নাগরিক শোকসভায় শফিক রেহমান বলেন, যে করেই হোক ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন যেন হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস সবাইকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন এবং বারবার বলছেন যে, ওই নির্বাচন হবে একটি আনন্দমুখর, উৎসবের দিন। আমিও তা-ই চাই। কিন্তু সেটার জন্য সবার সহযোগিতার প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আজকের এই শোকসভাকে যদি অর্থবহ করতে হয়, তাহলে এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। সুতরাং দয়া করে আপনারা ইলেকশন বানচাল হতে দেবেন না। কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় অথবা একটি সহিংসতার ফলে গোটা জাতির আশা ‘ইলেকশন’, সেটা আপনারা নষ্ট করবেন না।

তরুণ সমাজের উদ্দেশে শফিক রেহমান আরও বলেন, যারা আগামী নির্বাচনে প্রথমবারের মত ভোট দিচ্ছেন তাদের একটু চিন্তা করতে বলবো—আপনার একটু অনুধাবন করবেন। চিন্তাভাবনা করবেন। ভোটের সার্বিক দিক বিবেচনা করবেন।

তিনি বলেন, আজকে ইরান, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া এসব দেশে আন্দোলন চলছে। এর প্রভাব ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি দেখার মতো। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের জন্য ভিসা ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও মানবিক করতে মার্কিন সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান।

শোকসভায় যোগ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা।

