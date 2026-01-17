  2. রাজনীতি

অধ্যাপক ফায়েজ

খালেদা জিয়ার মেধাভিত্তিক নীতি আজকের প্রতিষ্ঠিত ক্যাডারের ভিত্তি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার মেধাভিত্তিক নীতি আজকের প্রতিষ্ঠিত ক্যাডারের ভিত্তি
নাগরিক শোকসভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ/ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শাসনামলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে মেধাভিত্তিক ছিল বলে দাবি করেছেন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ।

তিনি জানান, কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা সুপারিশ খালেদা জিয়ার তরফ থেকে ঘটেনি, এবং তার এই নীতি আজকের দিনেও দেশের সেবাখাতের প্রতিষ্ঠিত ক্যাডারের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এ শোকসভা হয়। এতে দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক, কূটনীতিক, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।

অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, খালেদা জিয়ার তরফ থেকে কোনো সময় কোনো রকমের হস্তক্ষেপ ছিল না, কোনো তালিকা বা কোনো সুপারিশ ছিল না। উনি চেয়েছিলেন সবাই মেধার মাধ্যমে নিয়োগ পাবে। এ থেকে বোঝা যায় তিনি মেধাকে কতটা ধারণ করতেন।

শোকসভায় যোগ দেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান, তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা।

কেএইচ/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।