সিইসির সঙ্গে বৈঠকে মির্জা ফখরুল
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে এই বৈঠক শুরু হয়। বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এই বৈঠক শুরু হয়।
বৈঠকে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ উপস্থিত রয়েছেন।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলে রয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বিএনপির চেয়ারম্যান উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ ও নির্বাচন কমিশন সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ জকরিয়া।
