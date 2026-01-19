তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিল ও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস। এরপর সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করতে আসেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংলি।
রাতে বিএনপি চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও দলের যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, বৈঠকগুলোতে দুই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি উন্নয়ন ও আগামীতে রাষ্ট্র বিনির্মাণে তারেক রহমানের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরা হয়।
হুমায়ুন কবির জানান, বৈঠকে ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
