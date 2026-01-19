  2. রাজনীতি

নজরুল ইসলাম

ফ্যাসিবাদী শক্তি রুখে দেওয়ার একমাত্র পথ ‘হ্যাঁ’ ভোটকে বিজয়ী করা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৪:২৪ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

গণসংযোগ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম মহানগর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেছেন, ফ্যাসিবাদী শক্তিকে রুখে দিয়ে দেশে ন্যায়ভিত্তিক, ইনসাফপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো আসন্ন গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটকে বিজয়ী করা।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) আকবর শাহ থানার কর্নেলহাট বাজার এলাকায় গণসংযোগ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের উদ্যোগে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে গণসংযোগ সপ্তাহ উপলক্ষে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

নজরুল ইসলাম বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই অন্যায়, জুলুম ও দুঃশাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জুলুম, দুর্নীতি ও ভোটাধিকার হরণের শিকার। জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে গণভোট একটি ঐতিহাসিক সুযোগ।

তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ’ ভোট মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইনসাফের পক্ষে অবস্থান এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার অঙ্গীকার।

জামায়াতের এ নেতা জানান, তাদের দল সবসময় শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করে। জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করাই এ গণসংযোগ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। তিনি সর্বস্তরের জনগণকে বিভ্রান্তি উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান।

আকবর শাহ থানা জামায়াত আমির মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে গণসংযোগ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের অফিস সম্পাদক মুহাম্মদ মোরসালিন প্রমুখ।

