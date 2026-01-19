  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতাদের সাক্ষাৎ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৫ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের নেতারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয়।

এসময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও উপস্থিত ছিলেন বলে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন।

২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং দলের তৎকালীন মহাসচিবের অনুমোদনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল গঠিত হয়। তারেক রহমান লন্ডনে অবস্থানকালে সংগঠনটির নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

