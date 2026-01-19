  2. রাজনীতি

নাগরিক ঐক্যের প্রার্থীরা কে কোথায় লড়বেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে নাগরিক ঐক্য। দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এসব প্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।

সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে নাগরিক ঐক্যের প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেবেন।

ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ঢাকা-১৮ এবং বগুড়া-২ আসনে নির্বাচন করবেন। প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ মোফাখখারুল ইসলাম প্রার্থী হয়েছেন রংপুর-৫ আসনে। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কবির হোসেন লড়বেন জামালপুর-৪ আসনে এবং আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব নির্বাচন করবেন সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকে।

এছাড়া দলের অর্থ সম্পাদক শাহনাজ রানু প্রার্থী হয়েছেন পাবনা-৬ আসনে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন মজুমদার চট্টগ্রাম-৯, অধ্যাপক এনামুল হক চাঁদপুর-২, অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল সালাম কুড়িগ্রাম-২, ডাক্তার শামসুল আলম রাজশাহী-২ এবং মোহাম্মদ রেজাউল করিম লক্ষ্মীপুর-২ আসনে নির্বাচন করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জয়পুরহাট-২ আসনে আরও একজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেবেন। তবে তিনি এখনও নির্বাচন কমিশনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি।

সংবাদ সম্মেলনে দলের নেতারা বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নাগরিক ঐক্য এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে।

মান্না জানান, নাগরিক ঐক্যের নির্বাচনি ইশতেহার (ম্যানিফেস্টো) খুব শিগগির ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে দলটি একমত এবং এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণমূলক বিষয়গুলো আরও জোরালোভাবে সামনে আনার প্রয়োজন রয়েছে।

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, দলটি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে এবং সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এসময় তিনি জানান, ২০ জানুয়ারি প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এর অংশ হিসেবে আজ ১২ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

