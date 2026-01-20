নিরাপত্তা-সংকট দেখিয়ে ওয়াজে অংশ নেওয়া স্থগিত করলেন আমির হামজা

নিরাপত্তা-সংকট দেখিয়ে ওয়াজে অংশ নেওয়া স্থগিত করলেন আমির হামজা
নিরাপত্তা-সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ওয়াজ ও তাফসির মাহফিলে অংশ নেওয়া স্থগিত ঘোষণা করেছেন কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুফতি আমির হামজা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।
এ ইসলামিক বক্তা লেখেন, ‘নিরাপত্তা-সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার ওয়াজ ও তাফসির মাহফিলের সব সূচি আজ থেকে স্থগিত ঘোষণা করছি। এমন কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য আমার তাফসির মাহফিলের সূচি নেওয়া আয়োজক কমিটির কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনাদের দোয়ায় শামিল রাখবেন।’
আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে তাকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে বিকৃত মন্তব্য করতে শোনা যায়। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ঝাঁড়ু মিছিল হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া ও খুলনায় মানহানির মামলা করা হয়েছে। যদিও তিনি ওই বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
এদিকে, আমির হামজা দাবি তুলেছেন যে তাকে বিভিন্ন মাধ্যমে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সোমবার বাদ আসর সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এতে বক্তব্য দেওয়ার সময় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল হাশেম।
