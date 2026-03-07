সংসদের নেতিবাচক সংস্কৃতি মুছে ফেলতে চায় বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ

সংসদের নেতিবাচক সংস্কৃতি মুছে ফেলতে চায় বিএনপি: সালাহউদ্দিন আহমদ
জাতীয় সংসদের অতীতের নেতিবাচক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায় বিএনপি, এমন মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।
তিনি বলেন, ভবিষ্যতের সংসদ অধিবেশন দেখে জাতি আশ্বস্ত হবে এবং বলবে এমন একটি সংসদই তারা দেখতে চেয়েছিল।
শনিবার (৭ মার্চ) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংসদ সদস্যদের দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষ দিনের সেশনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংসদকে কার্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ করতে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সংবিধান, রুলস অব প্রসিডিউর, সংসদীয় রীতি-নীতি ও কনভেনশন অব দ্য হাউস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বের শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সংসদীয় চর্চা সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ সংসদ অধিবেশন দেখে জাতি অনেকটা আশ্বস্ত হবে। তারা বলবেন এমন একটি সংসদই তারা দেখতে চেয়েছিলেন। অতীতে সংসদে যেসব নেতিবাচক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, সেগুলো মানুষের মন থেকে আমরা মুছে দিতে চাই।
নতুন সংসদ সদস্যদের প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, প্রথমবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নতুনভাবে সংসদীয় জীবনের যাত্রা শুরু করছেন। তাদের মধ্যে ভালো রাজনৈতিক ও সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, একটি শিশু যেমন জন্মের পর নতুনভাবে সংস্কৃতি শিখে, ঠিক তেমনভাবেই নবীন সংসদ সদস্যদেরও সঠিক শিক্ষা ও সংসদীয় আচরণে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছি। যদি তাদের ভেতরে খারাপ কোনো সংস্কৃতি না থাকে, তাহলে তারা ভালো শিক্ষা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন।
জনপ্রত্যাশা পূরণে নতুন সংসদ সদস্যদের আরও দায়িত্বশীল ও দক্ষ করে তুলতেই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আগামী ১২ মার্চ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। সেই অধিবেশনকে সামনে রেখেই নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের জন্য দুই দিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
কর্মশালায় অভিজ্ঞ সাবেক আমলা, একাডেমিশিয়ান ও সাবেক সংসদ সদস্যরা অংশ নিয়ে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব, সংসদীয় কার্যক্রম, বিল ও বাজেট প্রক্রিয়া, স্থায়ী কমিটির কাজ, সংসদীয় রেওয়াজ এবং মন্ত্রণালয় পরিচালনায় কৌশলগত ভূমিকা নিয়ে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।
শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত সেশনে ঢাকা জেলা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের পাশাপাশি ফরিদপুর জেলার সংসদ সদস্যরা অংশ নেন। বিকেলের সেশনে সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংসদ সদস্যদের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।
