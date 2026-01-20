  2. রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে রুশ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ কুশলবিনিময় করেন। এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও চেয়ারম্যানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির, চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী, উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য  মাহদী আমিন এবং বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে হুমায়ুন কবির জানান, রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের সরঞ্জাম বা সামরিক বিষয়ক আলোচনা হয়নি।

