ইইউ ইলেকশন অবসারভেশন টিমের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইলেকশন অবসারভেশন মিশন ২০২৬ এর দুজন বিশেষ অবজার্ভারের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা বৈঠক করেছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়।
এসময় তারা এনসিপির ইলেকশন পর্যবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণ উপকমিটির প্রধান এ্যাড. হুমায়রা নূর ও সদস্য সচিব আরিফুর রহমান তুহিনের সঙ্গে বৈঠক করেন।
বৈঠকে উভয় পক্ষই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি প্রয়োজন এবং নানা শঙ্কার বিষয় নিয়ে আলাপ করেন।
এনএস/এমআইএইচএস