২৯ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা এনসিপির

২৯ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা এনসিপির
১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যে থাকা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সমঝোতায় পাওয়া ২৯ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
সোমবার (২০ জানুয়ারি) এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া এবং সেক্রেটারি মনিরা শারমিন এ চূড়ান্ত তালিকা জোটের কাছে সুপারিশ করেছেন। এক বিজ্ঞপ্তিতে দলটি এ তথ্য জানিয়েছে।
চূড়ান্ত হওয়া এনসিপির প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা–১১ আসনে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, রংপুর–৪ আসনে সদস্যসচিব আখতার হোসেন, কুমিল্লা–৪ আসনে দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, পঞ্চগড়–১ আসনে উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, ঢাকা–৮ আসনে মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাওয়ারী ও নোয়াখালী–৬ আসনে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ নির্বাচন করছেন।
দিনাজপুর–৫ সংসদীয় আসনে মো. আবদুল আহাদ, নোয়াখালী–২ আসনে সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, ঢাকা–১৯ আসনে দিলশানা পারুল, ঢাকা–২০ আসনে নাবিলা তাসনিদ, কুড়িগ্রাম–২ আসনে আতিকুর রহমান মুজাহিদ (আতিক মুজাহিদ), ময়মনসিংহ–১১ আসনে জাহিদুল ইসলাম, টাঙ্গাইল–৩ আসনে সাইফুল্লাহ হায়দার, ঢাকা–৯ আসনে মোহাম্মদ জাবেদ রাসিন, গাজীপুর–২ আসনে আলী নাছের খান, মুন্সিগঞ্জ–২ আসনে মাজেদুল ইসলাম, পিরোজপুর–৩ আসনে শামীম হামিদী ও নাটোর–৩ আসনে এস এম জার্জিস কাদির ‘শাপলা কলি’ প্রতীকে লড়বেন।
ঢাকা–১৮ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, লক্ষ্মীপুর–১ আসনে মাহবুব আলম, সিরাজগঞ্জ–৬ আসনে এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, নরসিংদী–২ আসনে মো. গোলাম সারোয়ার (সারোয়ার তুষার), নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনে আবদুল্লাহ আল আমিন, পার্বত্য বান্দরবান আসনে এস এম সুজা উদ্দিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে মাওলানা আশরাফ মাহদী, চট্টগ্রাম–৮ আসনে জোবাইরুল হাসান আরিফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৩ আসনে মোহাম্মদ আতাউল্লাহ, নেত্রকোনার-২ ফাহিম রহমান খান পাঠান, রাজবাড়ি-২ জামিল হিজাযী এনসিপির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন।
এছাড়া মৌলভীবাজার ৪ আসনে ১০ দলীয় জোটের এনসিপি এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ উভয় নির্বাচন করবেন। তবে এনসিপি এখনও নাম চূড়ান্ত করেনি।
