  2. রাজনীতি

গুলশানে মানববন্ধন

মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তারেক রহমানের কথা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
মানববন্ধনে বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অংশ নেন।

মানববন্ধন চলাকালে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব দেন। নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি নাজমুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন সুমন।

কেএইচ/এসএইচএস

