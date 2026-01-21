গুলশানে মানববন্ধন
মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তারেক রহমানের কথা
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মসূচিতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অংশ নেন।
মানববন্ধন চলাকালে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব দেন। নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি নাজমুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন সুমন।
কেএইচ/এসএইচএস