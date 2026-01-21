  2. রাজনীতি

তিন নেতার মাজার ও হাদির কবর জিয়ারত করে প্রচারণায় নামবে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনি প্রচারণা বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় তিন নেতার মাজার ও শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে ভোটের প্রচারণা শুরু করবে দলটি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলমের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন—দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, আদীব আরিফ, মনিরা শারমিন, জাবেদ রাসিন, দিলশানা পারুল, নাবিলা তাসনিদসহ অন্য নেতারা।

বার্তায় বলা হয়, মাজার ও কবর জিয়ারত শেষে তিন নেতার মাজার থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাব পর্যন্ত অগ্রসর হবে প্রচারণা কর্মসূচি।

