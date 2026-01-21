বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আরও ৫৯ জনকে বহিষ্কার করলো বিএনপি

বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আরও ৫৯ জনকে বহিষ্কার করলো বিএনপি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আরও ৫৯ জনকে বিহিষ্কার করেছে বিএনপি। যদিও দলটি বলছে, দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য তাদের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সবপর্যায়ের পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।
এর আগে, জোটের শরিকদের আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে প্রার্থী হওয়ায় দলের ১৩ জনকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ-পদবি থেকে বহিষ্কার করা হয়।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব রুহল কবির রিজভী এ তথ্য জানান।
বহিষ্কৃতরা হলেন—
রংপুর বিভাগ
১. দিনাজপুর-২ আসনে আ ন ম বজলুর রশিদ, দিনাজপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরল উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা।
২. দিনাজপুর-৫ আসনে এ জেড এম রেজয়ানুল হক, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
৩. নীলফামারী-৪ রিয়াদ আরাফান সরকার রানা, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দপুর জেলা বিএনপি।
রাজশাহী বিভাগ
১. নওগাঁ- ৩ পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী জনি, সদস্য, মহাদেবপুর উপজেলা বিএনপি।
২. নাটোর-১ তাইফুল ইসলাম টিপু, সহ-দপ্তর সম্পাদক, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
৩. নাটোর-১ ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন, সদস্য নাটোর জেলা বিএনপি।
৪. নাটোর- ৩ দাউদার মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক নাটোর জেলা বিএনপি।
৫. রাজশাহী- ৫ ইসফা খাইরুল হক শিমুল, সদস্য, পুঠিয়া উপজেলা বিএনপি।
৬. রাজশাহী- ৫ ব্যারিস্টার রেজাউল করিম, সহ-সভাপতি লন্ডন জিয়া পরিষদ।
৭. পাবনা- ৩ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
৮. পাবনা- ৪ জাকারিয়া পিন্টু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, পাবনা জেলা বিএনপি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঈশ্বরদী পৌর বিএনপি।
খুলনা বিভাগ
১. কুষ্টিয়া-১ নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি।
২. নড়াইল-২ মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি।
৩. যশোর-৫ অ্যাড. শহিদ ইকবাল, সভাপতি মনিরামপুর থানা বিএনপি।
৪. সাতক্ষীরা-৩ ডা. শহীদুল আলম, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
৫. বাগেরহাট-১ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ, সদস্য, জেলা বিএনপি।
৬. বাগেরহাট-৪ খায়রুজ্জামান শিপন, সদস্য, জেলা বিএনপি।
বরিশাল বিভাগ
১. বরিশাল-১ আব্দুস সোবহান, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
২. পিরোজপুর-২ মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন, প্রাথমিক সদস্য।
ঢাকা বিভাগ
১. নারায়ণগঞ্জ-১ মোহাম্মাদ দুলাল হোসেন, সাবেক সদস্য নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি।
২. নারায়ণগঞ্জ-২ মো. আতাউর রহমান খান আঙ্গুর, সাবেক সদস্য নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি।
৩. নারায়ণগঞ্জ-৩ অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
৪. টাঙ্গাইল-১ অ্যাড. মোহাম্মাদ আলী, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
৫. টাঙ্গাইল-৩ লুৎফর রহমান খান আজাদ, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা।
৬. টাঙ্গাইল-৫ অ্যাড. ফরহাদ ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইল জেলা বিএনপি।
৭. নরসিংদী-৫ মো. জামাল আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি নরসিংদী জেলা বিএনপি।
৮. মুন্সিগঞ্জ-১ মো. মুমিন আলী, সদস্য মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপি।
৯. মুন্সিগঞ্জ-৩ মো. মহিউদ্দিন, সদস্য সচিব মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপি।
ময়মনসিংহ বিভাগ
১. কিশোরগঞ্জ-১ রেজাউল করিম চুন্নু, সদস্য কিশোরগঞ্জ সদর থানা।
২. কিশোরগঞ্জ-৫ শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও সভাপতি বাজিতপুর উপজেলা বিএনপি।
৩. ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল, যুগ্ম আহ্বায়ক, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপি।
৪. ময়মনসিংহ-১০ এবি সিদ্দিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপি।
৫. ময়মনসিংহ-১১ মো. মোর্শেদ আলম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ভালুকা উপজেলা বিএনপি।
৬. নেত্রকোনা-৩ মো. দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, সদস্য, কেন্দুয়া উপজেলা বিএনপি।
৭. শেরপুর-৩ মো. আমিনুল ইসলাম বাদশাহ, সাবেক সদস্য, জেলা বিএনপি।
ফরিদপুর বিভাগ
১. মাদারীপুর-১ লাভলু সিদ্দিকী, যুগ্ন আহ্বায়ক মাদারীপুর জেলা বিএনপি।
২. মাদারীপুর-১ কামাল জামাল নুরুউদ্দিন মোল্লা, সদস্য, শিবচর উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটি।
৩. মাদারীপুর-২ মিল্টন বৈদ্য, সদস্য মাদারীপুর জেলা বিএনপি।
৪. রাজবাড়ী-২ নাসিরুল হক সাবু, সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি।
৫. গোপালগঞ্জ-২ এম এস খান মঞ্জু, সদস্য, জেলা বিএনপি।
৬. গোপালগঞ্জ-২ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সদস্য, জেলা বিএনপি।
৭. গোপালগঞ্জ-৩ অ্যাড. হাবিবুর রহমান হাবিব, সদস্য, জেলা বিএনপি।
সিলেট বিভাগ
১. সুনামগঞ্জ-৩ আনোয়ার হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি জেলা বিএনপি।
২. সুনামগঞ্জ-৪ দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন, সাবেক সহ-সভাপতি জেলা বিএনপি।
৩. সিলেট-৫ মামুনুর রশীদ, উপদেষ্টা (বহিস্কৃত) সিলেট জেলা বিএনপি।
৪. মৌলভীবাজার-৪ মহসিন মিয়া মধু, সদস্য, আহ্বায়ক কমিটি জেলা বিএনপি।
৫. হবিগঞ্জ-১ শেখ সুজাত মিয়া, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি।
কুমিল্লা বিভাগ
১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান মামুন, সহ-সভাপতি, জেলা বিএনপি।
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ কাজী নাজমুল হোসেন তাপস, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক, জেলা বিএনপি।
৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ কৃষিবিদ সাইদুজ্জামান কামাল, সাধারণ সদস্য, বিএনপি।
৪. কুমিল্লা-২ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন, উপদেষ্টা, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।
৫. কুমিল্লা-৭ আতিকুল আলম শাওন, সভাপতি, চান্দিনা উপজেলা বিএনপি।
৬. চাঁদপুর-৪ এম এ হান্নান, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি।
চট্টগ্রাম বিভাগ
১. চট্টগ্রাম-১৪ অ্যাড. মিজানুল হক চৌধুরী, সাবেক সদস্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি।
২. চট্টগ্রাম-১৪ শফিকুল ইসলাম রাহী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল।
৩. চট্টগ্রাম-১৬ লিয়াকত আলী চেয়ারম্যান, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি।
৪. নোয়াখালী-২ কাজী মফিজুর রহমান, সদস্য বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
৫. নোয়াখালী-৬ প্রকৌশলী ফজলুল আজীম, সাবেক সংসদ সদস্য।
৬. নোয়াখালী-৬ ইঞ্জিনিয়ার তানবীর উদ্দীন রাজীব, সদস্য নোয়াখালী জেলা বিএনপি।
কেএইচ/এমএমকে