৯৩ আসনে ট্রাক প্রতীকে লড়বে গণঅধিকার পরিষদ

৯৩ আসনে ট্রাক প্রতীকে লড়বে গণঅধিকার পরিষদ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯৩টি আসনে অংশ নিচ্ছে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের নেতৃত্বাধীন গণঅধিকার পরিষদ। এসব আসনে নিজেদের দলীয় প্রতীক ‘ট্রাক’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দলটি।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে গণঅধিকার পরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদ শুরুতে ১০২ আসনে ১০৪ জন প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে আরও দুই আসনে দুইজন মনোনয়ন দাখিল করেন। ফলে মোট ১০৪ আসনে ১০৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেন।
এরপর ১২ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন এবং একজনের বিষয়ে এখনো নির্বাচন কমিশনে আপিল অমীমাংসিত থাকায় চূড়ান্তভাবে ৯৩টি আসনে ‘ট্রাক’ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে গণঅধিকার পরিষদ।
আসনভিত্তিক গণঅধিকার পরিষদের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা
১. নুরুল হক নুর, পটুয়াখালী- ৩
২. ফারুক হাসান, ঠাকুরগাঁও -২
৩. শহিদুল ইসলাম ফাহিম, পটুয়াখালী- ১
৪. আব্দুজ জাহের নোয়াখালী -৪
৫. অ্যাডভোকেট সরকার নুরে এরশাদ সিদ্দিকী, কুড়িগ্রাম -৩
৬. মাহফুজুর রহমান খান, গাজীপুর -২
৭. রবিউল হাসান, পটুয়াখালী-৪
৮. শফিকুল ইসলাম শফিক, কিশোরগঞ্জ -২
৯. ওয়াহিদুর রহমান মিল্কি, নারায়ণগঞ্জ -৩
১০. মীর শাহজাহান আলী, রাজশাহী-১
১১. সৈয়দ মো. ইব্রাহীম রনক, ঢাকা -৫
১২. আরিফুর রহমান ঢাকা- ১১
১৩. বিন ইয়ামিন মোল্লা, কুড়িগ্রাম -১
১৪. সুমন কবির, ঝিনাইদহ-৩
১৫. এড. ফিরোজ মুন্সী, শরীয়তপুর -১
১৬. এড. শেখ শওকত হোসেন, ঢাকা -১৯
১৭. রেদুয়ান উল্লাহ, লক্ষ্মীপুর -৩
১৮. হাবিবুর রহমান, পটুয়াখালী -২
১৯. মো. আবুল বাশার বাদশা, রাঙ্গামাটি
২০. মো. মেহেদী হাসান, নাটোর-১
২১. ফারুক ফকির, ফরিদপুর -২
২২. ফখরুল ইসলাম, ঢাকা-৬
২৩. ওয়াসিম মিয়া, নারায়ণগঞ্জ -১
২৪. সুরুজ্জামান সরকার, গাইবান্ধা - ৩
২৫. বি এম গোলাপ হোসেন, চাঁদপুর-২
২৬. ফারদিন ইয়ামিন, বরিশাল-৩
২৭. হাবিবুর রশিদ, ঢাকা -৯
২৮. মাহফুজুর রহমান, পঞ্চগড় -১
২৯. মেঘনা আলম, ঢাকা -৮
৩০. কামরুল হাসান, নারায়ণগঞ্জ -২
৩১. আকমল হোসেন, সিলেট -১
৩২. সোনালী আক্তার, সিরাজগঞ্জ -১
৩৩. মাহফুজুর রহমান, সিরাজগঞ্জ-২
৩৪. আবুল বাশার, লক্ষ্মীপুর -২
৩৫. আজহার উদ্দিন, নোয়াখালী -৬
৩৬. শফিকুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ -৩
৩৭. আব্দুর নুর তালুকদার, মৌলভীবাজার -১
৩৮. শফিকুল ইসলাম, টাঙ্গাইল-৫
৩৯. মো. সেলিম সরকার, বগুড়া -২
৪০. মো. মামুনুর রশিদ, ঠাকুরগাও-৩
৪১. মাহামুদুল ইসলাম সাগর, ঝালকাঠি-২
৪২. রঞ্জিত কুমার বাড়ৈ, বরিশাল-২
৪৩. আতিক আবু তৈয়ব, ভোলা-৩
৪৪. গোলাপ হোসাইন, চাঁদপুর-২
৪৫. লিটন মিয়া, জামালপুর -৩
৪৬. দ্বীন মোহাম্মদ, গোপালগঞ্জ -২
৪৭. মামুন হোসেন, ঢাকা-১৬
৪৮. জহিরুল ইসলাম, সিলেট -৪
৪৯. জাকির হোসেন, চাঁদপুর-৩
৫০. কাউসার আলম(সাগর) লক্ষ্মীপুর -১
৫১. সাজ্জাদ আল ইসলাম, ঢাকা- ৩
৫২. রমিজ বিন আরিফ, কুমিল্লা -১০
৫৩. ইলিয়াছ হোসাইন, মানিকগঞ্জ-১
৫৪. তরিকুল ইসলাম, ফেনী -২
৫৫. এড. শিরিন আক্তার, নরসিংদী -১
৫৬. শরিফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া-৩
৫৭. ইউসুফ আলী, সিরাজগঞ্জ -৫
৫৮. ইকবাল হোসেন, জামালপুর -৪
৫৯. জাকির হোসেন, জামালপুর-৫
৬০. জাহিদুর রহমান, সিলেট-৬
৬১. আইনুর রহমান জুয়েল, ভোলা-১
৬২. খলিলুর রহমান, মাগুরা-১
৬৩. জি. এম. রোকনুজ্জামান, খুলনা -১
৬৪. ইঞ্জি. নিজাম উদ্দিন আকাশ, চট্টগ্রাম-১১
৬৫. আরিফ ভূঁইয়া, নারায়ণগঞ্জ-৪
৬৬. নাহিদ হাসান, নারায়ণগঞ্জ -৫
৬৭. লায়ন নুর ইসলাম, নড়াইল -২
৬৮. কাবির মিয়া, গোপালগঞ্জ -১
৬৯. মিজানুর রহমান, ঢাকা- ১৩
৭০. রাজিব মোল্লা, মাদারীপুর -১
৭১. জাহিদ শেখ, রাজবাড়ী -২
৭২. আক্তারুজ্জামান সম্রাট, শরীয়তপুর -২
৭৩. আবুল বাশার, গোপালগঞ্জ -৩
৭৪. রেজওয়ানুল ইসলাম সজিব, দিনাজপুর-১
৭৫. শাহাবুল ইসলাম, কুষ্টিয়া -১
৭৬. আবুল বাশার, ঢাকা -১২
৭৭. রফিকুল ইসলাম, জামালপুর -১
৭৮. আহসান হাবিব, ঢাকা -১৮
৭৯. সালাউদ্দিন হাওলাদার, বরিশাল- ৬
৮০. মাহমুদুল হাসান সাগর, ঝালকাঠি -২
৮১. এটিএম পারভেজ, চট্টগ্রাম -৪
৮২. বেলাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম-৭
৮৩. রবিউল হাসান, চট্টগ্রাম -২
৮৪. দীনময় রোয়াজা, খাগড়াছড়ি
৮৫. আরিফুল ইসলাম তায়েফ, চট্টগ্রাম -১৬
৮৬. এড এস এম রোকনুজ্জামান, কক্সবাজার -০২
৮৭. আনোয়ারুল ইসলাম বিদ্যুৎ, ময়মনসিংহ -১১
৮৮. মো. মজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম -১৩
৮৯. মো. জসিম উদ্দিন, কুমিল্লা -৪
৯০. মোবারক হোসেন, কুমিল্লা -৬
৯১. মনিরুজ্জামান, কুমিল্লা -৩
৯২. শফিকুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
৯৩. হাসানুল ইসলাম, পাবনা-৩
এমএএইচ/জেআইএম