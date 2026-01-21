২৫৯ আসনে ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

২৫৯ আসনে ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়ার জন্য ২৫৯ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় দলটি। এতে হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থীদের নাম ও তারা কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা উল্লেখ করা হয়।
নানা নাটকীয়তার পর ১১ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে আসে ইসলামী আন্দোলন। তারা গত ১৬ জানুয়ারি এককভাবে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।
ইসলামী আন্দোলন জানিয়েছে, বাকি আসনগুলোতে তারা আদর্শিক বিবেচনায় যে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন জানাবে।
ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
